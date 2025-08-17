Thời tiết ngày 17/8: Mưa lớn diện rộng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có nơi vượt 100 mm, như: Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) 130,6 mm; Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 104,4 mm; Hải An (Quảng Trị) 91,0 mm; Đại Lào (Lâm Đồng) 78,8 mm.

Dự báo trong ngày 17/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng vùng núi phía Bắc 30–80 mm, có nơi trên 150 mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to (40–90 mm), cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Ngoài ra, tại phía Tây Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ mưa to đến rất to (10–30 mm, có nơi trên 80 mm).

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Nguy cơ mưa với cường suất lớn (>100 mm/3 giờ) có thể xảy ra tại một số điểm, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên Biển Đông, hồi 1 giờ ngày 17/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9–10 đã được ghi nhận tại trạm Huyền Trân; khu vực Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; tại Côn Đảo gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo trong ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và khu vực giữa, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–3,5 m; biển động. Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2–3,5 m; biển động mạnh.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và hầu khắp Biển Đông có mưa rào, dông mạnh; trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật dữ dội, sóng cao trên 3,5 m.

Cảnh báo, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh cấp 2; vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) cấp 3.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển). Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

