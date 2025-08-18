Thời tiết ngày 18/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Trong 24 giờ tới, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi rất to 50 - 130mm, cục bộ trên 250mm. Nghệ An mưa 30 - 60mm, nơi trên 120mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Tây Bắc Bộ, từ Thừa Thiên - Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng ở đô thị.

Trên biển, sáng 18/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển Tây Bắc 15km/h. Hoàn lưu áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam gây gió mạnh tại nhiều nơi: Phú Quý gió cấp 6, giật 7 - 8; Bạch Long Vĩ giật cấp 7; Hòn Ngư giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động với sóng cao 2,0 - 3,0m. Khu vực phía Đông từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3m, đêm gió giảm dần.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7 - 8; sóng cao 2,0 - 3,5m, biển động.

Ngoài ra, hầu hết các khu vực biển gồm Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển có thể cao trên 3,5m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 27 - 29 độ C; phía Nam 29 - 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

