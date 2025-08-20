Thời tiết ngày 20/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa dông, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15 – 35mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Chiều và đêm cùng ngày, mưa dông tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Dự báo trong những giờ tới, mưa có thể xuất hiện bất chợt, tập trung theo từng điểm và kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, có nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 50mm trong vòng 3 giờ, gây rủi ro cao đối với đời sống và sản xuất.

Mưa lớn cục bộ có thể dẫn đến lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cần chủ động theo dõi tình hình, nhất là ở những khu vực đã có mưa kéo dài nhiều ngày.

Trên biển, thời tiết có diễn biến phức tạp: Khu vực phía Đông của giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển có thể cao từ 1 - 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.

Dự báo trong 24 giờ tới, tình hình mưa dông còn duy trì ở khu vực giữa và Nam Biển Đông. Toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên các vùng biển này cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gặp thời tiết nguy hiểm, có phương án neo đậu, tránh trú an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 28 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và vài nơi dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2 - 3, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

