Thời tiết ngày 20/9: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ và tiếp tục suy yếu.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 8.

Trong khi đó, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong 24 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa dông, Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác.

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: thoitietvietnam

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chủ động phòng tránh, đề phòng nguy cơ mất an toàn trên biển.

Trên đất liền, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.Trong mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, sáng sớm 20/9, từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to trên 70mm như Trà Kót (Đà Nẵng), Bình Mỹ (Quảng Ngãi), Long Sơn (Quảng Ngãi). Lượng mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn