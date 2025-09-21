Thời tiết ngày 21/9: Bão RAGASA mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 21/9, bão RAGASA ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philíppin) 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 10–15 km/giờ.

Dự báo đến ngày 22/9, bão mạnh thêm lên cấp 14–15, giật trên cấp 17, cách đảo Lu Dông 240 km về phía Đông Bắc. Ngày 23/9, bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Vị trí và đường đi của bão RAGASA. Ảnh: thoitietvietnam

Ngày 24/9, bão đi vào Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam, duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Nam và suy yếu dần.

Từ chiều ngày 22/9, phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đối mặt rủi ro rất cao.

Hiện nay (21/9), Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa dông rải rác; trong mưa dông có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7.

Trên đất liền, ngày 21/9 Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào rải rác, lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 70 mm. Đêm 21 và ngày 22/9, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chiều tối 22/9 có mưa rào, dông rải rác; Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối mưa dông, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn