Thời tiết ngày 22/6: Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, có nơi trên 40 độ C

Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, một số nơi trên 39-40 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Người dân dừng xe tránh nắng dưới bóng cây chờ đèn đỏ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 39-40 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đáng chú ý, sáng sớm nay, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Móng Cái 45,8mm, Đầm Hà 44,2mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 05-20mm, có nơi trên 40mm.

Đồng thời cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường Đầm Hà, Hải Ninh, Hải Sơn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ 1. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 22/6:

Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ

- Duy trì trạng thái nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nhiệt độ thấp hơn, phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

- Thời tiết có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; thấp nhất từ 28-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Chịu ảnh hưởng mạnh của nắng nóng. Thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Nhiệt độ cao nhất phía Bắc khu vực từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam từ 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

- Thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

- Tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, thấp nhất từ 26-28 độ C.

Theo TTXVN