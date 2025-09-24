Thời tiết ngày 24/9: Siêu bão tiến vào Bắc Biển Đông, cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15–16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 25/9, tâm bão sẽ ở trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 150 km về phía Đông, sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 13 và tiếp tục suy yếu. Đến sáng 26/9, bão đi sâu vào khu vực phía Tây Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội. Từ trưa 24/9, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vỹ, có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9.

Đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gồm Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu, gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9–11, giật cấp 13; sóng biển cao 3–5 m, biển động rất mạnh. Ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng dự báo có nước dâng 0,4–0,6 m, nguy cơ cao gây sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản và phương tiện neo đậu ven bờ.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: thoitietvietnam

Ngày 24/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm mưa tăng nhanh, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Từ đêm 24/9 đến hết ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250 mm, có nơi trên 400 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5–6, giật cấp 7–8.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân vùng ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn