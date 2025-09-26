Thời tiết ngày 26/9: Bão Bualoi tiến nhanh vào Biển Đông, cảnh báo mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26/9, tâm bão Bualoi ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103–117 km/ giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30 km/ giờ. Dự báo đêm nay, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trong 24–72 giờ tới, bão Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ sáng ngày 27/9, tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc – 118,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Đến 1 giờ ngày 28/9, bão có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 khi ở trên khu vực giữa Biển Đông. Đặc biệt, vào rạng sáng 29/9, bão dự kiến tiến gần bờ biển Bắc Trung Bộ, tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sau đó mới có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5–7 m, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Vị trí và đường đi của bão Bualoi. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, sáng 26/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 80 mm. Nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Tú (Quảng Trị), Quan Tượng Đài (TP Huế) 185,6 mm, Hồ Thái Xuân (Đà Nẵng) 83,6 mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lớn mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, với lượng mưa phổ biến 30–70 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 80 mm.

Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 27/9, mưa lớn tại Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ sẽ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn