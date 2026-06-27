Thời tiết ngày 27/6: Nắng nóng bao trùm miền Trung, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa dông

Ngày 27/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Trong khi đó, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, các địa phương còn lại tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Đến chiều tối và đêm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các khu vực khác có mưa dông vài nơi.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Nam của khu vực có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.Ở Bắc Bộ, thời tiết nhìn chung dịu hơn.

Hà Nội có mây, nắng gián đoạn vào ban ngày, chiều tối và đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C vào ban đêm và 31-33 độ C vào ban ngày.

Hai khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng, chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì đặc trưng mùa mưa. Ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; Nam Bộ từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có mưa dông cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông, đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Trên biển, ngày và đêm 27/6, từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn. Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Theo Vietnam+