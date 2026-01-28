Thời tiết ngày 28/1: Bắc Bộ rét về sáng và đêm, trưa chiều trời nắng

{title}
Ngày và đêm 28/1, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, trưa chiều hửng nắng; sáng sớm và đêm, nhiều khu vực trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Các tỉnh Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm. (Ảnh: TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/1, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, trưa chiều hửng nắng; sáng sớm và đêm, nhiều khu vực trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Thủ đô Hà Nội
- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ
- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.
- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ
- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa-Huế
- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ
- Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.
- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên
- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.
- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Nam Bộ
- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh
- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C.
Thời tiết biển
Ngày và đêm 28/1, tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,5-3,5m.
Cảnh báo ngày và đêm 29/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m. Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Nguồn TTXVN
