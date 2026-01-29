Thời tiết ngày 29/1: Bắc Bộ rét nhẹ, Nam Bộ nắng nóng

Ngày và đêm 29/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây và hửng nắng; riêng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

(Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây và hửng nắng; riêng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét. Nhìn chung, Bắc Bộ rét nhẹ, Nam Bộ nắng nóng.

Dự báo chi tiết các khu vực

- Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C. Sáng và đêm trời rét.

- Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Sáng và đêm trời rét.

- Đông Bắc Bộ có nhiều mây, mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Sáng và đêm trời rét.

- Từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Sáng và đêm trời rét.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết trên biển ngày và đêm 29/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2,0 đến 3,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 30/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo thời tiết từ đêm 30/1 đến ngày 7/2 như sau: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Bắc Bộ đêm 30 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; Bắc Trung Bộ ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ 1/2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 1/2 đến sáng 4/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn TTXVN