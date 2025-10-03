Thời tiết ngày 3/10: Bão số Matmo di chuyển vào Biển Đông, cảnh báo mưa lớn và lũ ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3/10, tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 4/10, bão sẽ đi vào Biển Đông, ở vị trí 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến ngày 5/10, tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15 khi ở phía Tây Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Ngày 6/10, bão sẽ tiến vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần.

Vị trí và đường đi của bão Matmo (bão số 11). Ảnh: thoitietvietnam

Từ trưa 3/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Ngày và đêm 4/10, vùng Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7m. Khu vực vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 3-5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa bão.

Trong khi đó, lũ trên các sông miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang có xu hướng rút chậm. Tối 2/10, sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 6,52m, trên báo động 3 là 0,22m; sông Thái Bình (Hải Phòng) đạt 5,09m, trên báo động 2 là 0,09m. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Cầu, Lô, Thương, Thái Bình và hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống, nhưng vẫn ở mức báo động, gây nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại khu vực miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn