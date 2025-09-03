Thời tiết ngày 3/9: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh báo gió mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối, một số nơi mưa to.

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng chú ý, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận mưa lớn từ sáng sớm. Lượng mưa đo được tại Ia Broãi (Gia Lai) là 115,6mm, đập thủy điện Đăk Sin 1 (Lâm Đồng) và Thạnh Bắc (Tây Ninh) đều trên 80mm. Trong 24 giờ tới, các khu vực này có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100mm, tập trung vào chiều và tối.

Dự báo, từ Huế đến duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ trên 80mm. Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất cao, trên 90mm/3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, gây mưa dông trên diện rộng. Các vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông Bắc Biển Đông, cũng như khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) đều có mưa rào, dông kèm gió giật mạnh. Riêng vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 1,5 - 3m, biển động.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; khu vực trũng thấp đề phòng ngập úng. Ngư dân hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C .

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

