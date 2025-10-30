Thời tiết ngày 30/10: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển lạnh, Trung Bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, khối không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ đêm 30 đến ngày 31/10, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm.

Riêng từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, sáng 30/10 đã có mưa to, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng và người dân thành phố Đà Nẵng tiếp tế lương thực đến vùng bị chia cắtdo ngập sâu. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Tại Bắc Bộ, từ đêm nay nhiệt độ giảm rõ rệt, phổ biến 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Từ đêm 1/11 trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Ở Thủ đô Hà Nội, từ ngày 30/10 đến 1/11 có mưa, từ đêm 1/11 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển mạnh cấp 3 - 4. Trên biển, từ đêm 30/10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m; vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m.

Mưa lớn những ngày qua khiến mực nước các sông miền Trung dâng cao. Hiện lũ trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) dao động ở mức cao và trên báo động 3 từ 1,6 - 1,7m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964. Lũ trên sông Hương, sông Vu Gia và sông Trà Khúc đang giảm nhưng vẫn trên mức báo động 2 - 3. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ tiếp tục duy trì ở mức cao; ngập lụt sâu, diện rộng từ Huế đến Quảng Ngãi có thể kéo dài thêm vài ngày tới.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân vùng núi cần chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các địa phương vùng trũng thấp cần có phương án ứng phó ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại các khu vực đang bị chia cắt do mưa lũ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn