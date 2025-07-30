Thời tiết ngày 30/7: Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung Bộ

{title}
Ngày và đêm 30/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kèm theo khả năng xảy ra mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm.
Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kèm theo khả năng xảy ra mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
Thời tiết các khu vực
Thủ đô Hà Nội
- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Đông Lâm Đồng có nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Tây Nguyên
- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ
- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Cảnh báo xảy về nguy cơ lũ quét
Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 30/7 khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to (10-30mm, có nơi trên 60mm).
Nguy cơ mưa lớn trên diện hẹp, xảy ra vào chiều tối, có khả năng gây gián đoạn cục bộ. Lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Do đó, cảnh báo xảy về nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại sườn dốc, khu vực đồi núi; ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.
