Thời tiết ngày 4/11: Mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–110mm, có nơi trên 200mm; cường độ mưa lớn hơn 80mm/3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao về ngập úng và sạt lở đất.

Ngoài ra, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–35mm, có nơi trên 70mm; cảnh báo cường suất mưa lớn trên 60mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 5 đến sáng 6/11, mưa lớn ở Hà Tĩnh và Quảng Trị có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong ngày 4–5/11, các sông ở khu vực này có khả năng xuất hiện đợt lũ mới, với mực nước đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể lên mức báo động 2–3, có nơi trên báo động 3.

Hiện, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) đang xuống; lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã giảm dưới báo động 1. Trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình), đỉnh lũ ghi nhận lúc 23h ngày 3/11 đạt 3,47m, vượt báo động 3 khoảng 0,77m; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đạt 5,83m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,17m.

Nước sông dâng cao tràn qua Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Kalmaegi đang hoạt động mạnh trên khu vực miền Trung Philippines, gây gió mạnh và biển động dữ dội.

Ngày và đêm 4/11, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động; đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió cấp 5–6, giật 7–8, sóng cao 2–3m.

Chiều và đêm 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11–13, giật cấp 15–16, sóng cao 5–7m, biển động dữ dội.

Ngày và đêm 5/11, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, giật 8–9, biển động mạnh; Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng cao 8–10m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông cấp 3.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên, Sơn La 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông đến đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

