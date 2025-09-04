Thời tiết ngày 4/9: Bắc Bộ có nơi nắng nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, song lượng mưa không lớn; Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn nhiều nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm mưa lớn. Chiều và đêm nay, nhiều nơi có mưa rào, rải rác mưa to đến rất to. Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa lớn như Nhân Cơ (Lâm Đồng) 99,2mm, Ân Tường (Gia Lai) 69mm, Ea Ning (Đắk Lắk) 59,8mm, Ka Tum (Tây Ninh) 58,4mm.

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–35mm, cục bộ có nơi trên 80mm; Nam Bộ cũng có mưa rào, nhiều nơi mưa to, tổng lượng mưa 10–30mm, có điểm vượt 80mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường suất lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ, dễ gây ngập úng tại vùng trũng, sạt lở đất ở sườn dốc và lũ quét tại các sông, suối nhỏ. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vùng áp thấp hoạt động ở giữa Biển Đông gây mưa rào và dông rải rác trên nhiều vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và vùng biển Trường Sa. Trong dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

