Thời tiết ngày 5/11: Bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, bão Kalmaegi- cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

Hồi 4 giờ sáng 5/11, tâm bão dự kiến ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão dự kiến ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Đến sáng 7/11, tâm bão sẽ ở khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ giảm xuống cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: thoitietvietnam

Trên Biển Đông, vùng gió mạnh cấp 8 - 11, khu vực gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng cao 8 - 10m, biển động dữ dội. Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 17; nước dâng do bão cao 0,3 - 0,6m, sóng lớn 6 - 8m.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Mưa rất to dự kiến xảy ra trong hai ngày 6 - 7/11: Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm; từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150 - 300mm, có nơi trên 450mm. Từ 8/11, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk cần khẩn trương rà soát, di dời dân khỏi khu vực ven biển, vùng trũng thấp, sẵn sàng ứng phó nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 - 25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

