Thời tiết ngày 5/8: Nắng nóng tiếp diễn ở miền Trung, Bắc Bộ sắp có mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, miền Trung xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi Bắc Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 50–60%. Thời gian xảy ra nắng nóng kéo dài từ 12–16 giờ. Từ ngày 6/8, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng dịu dần.

Nắng nóng vẫn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 50–55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11–17 giờ. Dự báo, đợt nắng nóng tại khu vực này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Sáng sớm 5/8, một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/8 đến 3h ngày 5/8 có nơi trên 60mm, như Dào San (Lai Châu) 131,2mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 62,4mm. Từ chiều nay đến đêm 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ trên 200mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này.

Dự báo chiều tối và đêm nay, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 60mm. Trên biển, vùng Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và phía Tây giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 1,5–3m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này cần chủ động phòng tránh gió mạnh, lốc xoáy.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng; từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi, trung du nhiều mây, đêm mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và giông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, từ chiều có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) từ chiều tối mai mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và giông, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

