Thời tiết ngày 8/8: Bắc Bộ nắng nóng, mưa dông xuất hiện rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/8, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi và mưa dông rải rác tại các khu vực khác. Đặc biệt, trên biển, một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, trong sáng sớm, chiều tối và đêm nay, sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Trong khi đó, vào chiều tối và tối cùng ngày, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận các trận mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng mưa to từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày dao động từ 60 - 65%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 - 16 giờ.

Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng.

Ngày 9/8, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), với nền nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 55 - 60%. Trong khi đó, từ ngày 8 - 9/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ C. Thời gian nắng kéo dài từ 10 - 17 giờ.

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8; trong khi tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 11/8.

Trên biển, hiện đang xuất hiện một vùng áp thấp tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 1 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 - 19,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 - 118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền đánh bắt và vận tải biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân và ngư dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc 29 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C; riêng đồng bằng 35 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

