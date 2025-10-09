Thời tiết ngày 9/10: Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo ngập lụt diện rộng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh, với mức nước vượt báo động 3 (BĐ3) từ 0,5 - 1,1m.

Cụ thể, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu cao hơn BĐ3 khoảng 1,1m, còn tại trạm Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) vượt mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Trong khi đó, mực nước trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn), sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) và sông Thương tại trạm Cầu Sơn (Bắc Giang) đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở trên mức BĐ3.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, song vẫn duy trì mức cao. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 0,5m; sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở trên BĐ3 là 1,2m, trạm Phủ Lạng Thương trên BĐ3 là 0,7m; sông Trung tại Hữu Lũng vẫn vượt BĐ3 khoảng 3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 2 - 3 ngày tới, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn là rất cao, đặc biệt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và khu dân cư dọc các triền sông thuộc khu vực Bắc Bộ. Cùng với đó, sạt lở bờ sông, đê sông và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc được nhận định ở mức đáng lo ngại.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 -Tân Yên giúp nhân dân chống tràn đê tại thôn Cửa sông, xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh.

Theo số liệu ghi nhận trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 8/10 đến 4 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như: Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm, Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa hoàn toàn, khiến nguy cơ sạt lở tăng cao.

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 5 - 10mm, có nơi trên 20mm. Dù lượng mưa giảm so với những ngày trước, song do đất đá đã ngấm nước trong thời gian dài, hiện tượng sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ngay cả khi mưa đã ngớt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở, sụt lún đất ở cấp 1.

Trước tình hình trên, các địa phương vùng hạ lưu sông Cầu, sông Thương cần chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, tăng cường kiểm tra đê điều, hồ chứa và triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong những ngày mưa lũ tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

