Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, Đông Bắc Bộ chiều 9/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa lớn, như Thàng Tín (Tuyên Quang) 100,2mm, Thạch An (Cao Bằng) 97,4mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm, Tân Minh (Lạng Sơn) 91,3mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Từ ngày 11/9, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 60mm/3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, riêng vùng núi và trung du 23 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng vùng núi và trung du 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn