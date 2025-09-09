Thanh Ba: Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Nhận thức rõ thi đua là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, thời gian qua, xã Thanh Ba đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 19/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (sau đây gọi là Chỉ thị 19), xã đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua phù hợp, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực đưa Thanh Ba ngày càng phát triển.

Xã đã tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động hằng năm bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nội dung phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra cũng như mục tiêu, phương hướng của các ngành, phòng chuyên môn và trên từng lĩnh vực cụ thể.

Sản phẩm chè tím của xã Thanh Ba được bảo tồn, phát triển đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Các phong trào thi đua cũng được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn.

Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã được địa phương triển khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 53,63 triệu đồng/năm, đạt trên 97% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 37,6%, vượt 1,05% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 20,3 tỷ vượt 119,5% so kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đều đạt trên 95%; nhiều công trình, dự án được thi công, cải tạo đồng bộ, từng bước nâng cao diện mạo khu nông thôn mới, khu nông thôn mới nâng cao, khu nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả 5 năm ước đạt 1.667,92 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế có nhiều điểm sáng nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt mức, có nhiều kết quả tiêu biểu so với mặt bằng chung của tỉnh.

Hệ thống giáo dục công lập được củng cố, phát triển cả về quy mô và chất lượng, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học từng bước nâng cao, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học, đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng tăng qua từng năm.

Các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, khuyến học, khuyến tài được duy trì hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, duy trì đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y tế xã đã nỗ lực, chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm phòng vaccine diện rộng, kiểm soát, giữ ổn định tình hình... Tỷ lệ tiêm phòng cho trẻ em đạt trên 95% theo kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,25%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn minh; các thiết chế văn hóa được khai thác hiệu quả, 100% khu dân cư có hương ước, quy ước; nhu cầu thụ hưởng về tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì trên 93%

Các phong trào thi đua yêu nước khơi dậy nội lực để Nhân dân Thanh Ba quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Với những kết quả đạt được, các phong trào thi đua không chỉ khẳng định vai trò là động lực phát triển, mà còn phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Thanh Ba tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu lớn hơn trong chặng đường đổi mới phía trước.

Đảng bộ, chính quyền Nhân dân đoàn kết, đồng lòng phấn đấu đưa Thanh Ba trở thành địa phương đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng Thanh Ba theo hướng đô thị văn minh.

Lệ Oanh