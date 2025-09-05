Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc

Ngày 5/9, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh lắng nghe phản ánh của người dân về những khó khăn, thuận lợi, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, các trang thiết bị; việc phân công, bố trí công chức làm việc tại Trung tâm; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Đồng chí Bùi Đức Hinh cũng gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe phản ánh của người dân về những khó khăn, thuận lợi, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Trung tâm trong quá trình người dân đến thực hiện thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua kiểm tra thực tế, việc tổ chức vận hành, hoạt động của Trung tâm cơ bản bảo đảm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ diễn ra bình thường, thuận lợi, không bị gián đoạn. Từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2025, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 3.800 hồ sơ; trong đó, có hơn 3.410 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 89,6% tổng số hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 396 hồ sơ, chiếm khoảng 10,4%. Hồ sơ được tiếp nhận đúng quy trình, giải quyết và trả kết quả đúng hạn theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh giao nhiệm vụ cho lãnh đạo phường Vĩnh Phúc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh yêu cầu thời gian tới, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ các dịch vụ công, thực hiện thành thạo trên nền tảng số. Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cần bám sát công việc hơn nữa, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và khắc phục ngay các sự cố nếu có để không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp phải vui vẻ, nhân văn. Trung tâm cần đẩy mạnh việc áp dụng hình thức đăng ký thực hiện thủ tục hành chính online, tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường cần phải tiếp tục nâng cao kiến thức, vững về chuyên môn để tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý hồ sơ kịp thời, chính xác, thông suốt, hiệu quả.

Mai Anh