Thông báo điểm thi, hướng dẫn phúc khảo và trả kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày 15/7, Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 113/SGD&ĐT-QLCL về việc thông báo điểm thi, hướng dẫn phúc khảo và trả kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo đó, kết quả điểm thi của thí sinh được cập nhật lên Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tra cứu điểm thi bắt đầu từ 8h00 ngày 16/7/2025 tại website: Đối với thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành https://tradiem.phutho.edu.vn/ hoặc http://tracuudiem.thi.phutho.vn Đối với thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006: https://tradiem2.phutho.edu.vn/ hoặc http://tracuudiem2006.thi.phutho.vn

Các đơn vị chuẩn bị máy tính kết nối Internet; cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh có nhu cầu tra cứu điểm thi tại đơn vị trong giờ hành chính.

Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo mẫu đính kèm tại đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 26/7/2025. Các đơn vị thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh và thực hiện các công việc sau: Nhập chính xác thông tin phúc khảo của thí sinh vào Phần mềm quản lý thi trước 17h00 ngày 26/7/2025; Tổng hợp Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu đính kèm) và bản scan đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh gửi qua địa chỉ email: phongktkd.sophutho@moet.edu.vn từ 7h00 đến 17h00 ngày 26/7/2025; Nộp hồ sơ phúc khảo bài thi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ 08h00 đến 11h00 ngày 28/7/2025 gồm: Công văn đề nghị của đơn vị; Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi; đơn phúc khảo của thí sinh.

Trước ngày 18/7/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT trên Phần mềm quản lý thi. Các đơn vị khai thác, thông báo rộng rãi tới các thí sinh; đồng thời cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh đã tốt nghiệp và trả học bạ, các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho các đơn vị từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 19/7/2025, cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ cũ: tại Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Đối với các đơn vị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ: Tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cũ.

Đối với các đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình cũ: Tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cũ.

Các đơn vị trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 22/7/2025.

Hạnh Thúy