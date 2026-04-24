Thống nhất chủ trương đầu tư trên 124 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo 8 di tích lịch sử - văn hóa

Ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay nhiều di tích trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách. Cụ thể, có 8 di tích được đề xuất tu bổ khẩn cấp gồm: Đình Đào Xá (xã Đào Xá); đình Do Nghĩa (xã Phùng Nguyên); đền Năng Yên (xã Quảng Yên); đền Du Yến (xã Chí Tiên); đình Hiển Lễ (phường Xuân Hòa); đình Vĩnh Lại (xã Vĩnh An); chùa Cam Lâm (xã Tam Đảo) và đình Lập - chùa Bôi (xã Hợp Kim).

Trước thực trạng trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng; lập hồ sơ xác nhận mức độ xuống cấp của các di tích; đồng thời xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh và xin ý kiến Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B của tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm các điều kiện để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 124 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh, cấp xã và nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Nhằm tăng cường tính chủ động, UBND tỉnh thống nhất giao UBND các xã nơi có di tích làm chủ đầu tư các dự án thành phần.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh sự quan tâm của tỉnh đối với việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên vùng đất giàu bản sắc văn hóa như Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí thống nhất với đề xuất giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án thành phần; đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu phương án phân bổ vốn kịp thời; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát thủ tục pháp lý để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Đối với các địa phương (ngoại trừ dự án đình Hiển Lễ, phường Xuân Hòa được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%), cần khẩn trương ban hành nghị quyết HĐND cấp xã để xác định phương án bố trí vốn đối ứng và tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để dự án về đích đúng tiến độ.

Đinh Vũ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh văn hóa Di tích lịch sử chủ trương đầu tư Thống Nhất Dự án HĐND Thể thao Xuống cấp nghiêm trọng
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
2026-04-24 12:25:00

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành...

