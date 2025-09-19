Thống nhất mô hình quản lý, định mức, chi phí vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải; tình hình quản lý và thực hiện dịch vụ công ích

Ngày 19/9, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các đơn vị báo cáo về mô hình quản lý, định mức, chi phí vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải; tình hình quản lý và thực hiện dịch vụ công ích của các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Môi trường, tổng khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 2.400 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 80%. Thời điểm sau sáp nhập, các hoạt động vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh được chuyển giao cho UBND cấp xã, phường quản lý. Riêng tại thành phố Việt Trì, tổ chức thực hiện theo mô hình trực thuộc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh. Để nâng cao hiệu quả về công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, Sở NN&MT kiến nghị mô hình giao cho các xã, phường và các đơn vị đã được giao quản lý, tiếp tục kế thừa thực hiện các hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với các đơn vị trước đây đến hết ngày 31/12/2025. Từ 1/1/2026, UBND các xã phường tổ chức lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn theo quy hoạch quản lý theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh được liên tục, thông suốt, tại hội nghị, Sở Xây dựng đề xuất phương án thực hiện quản lý các hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025. Theo đó, đối với các hợp đồng do các xã, phường, thị trấn cũ ký kết, giao cho các xã phường mới tiếp nhập quản lý đến hết thời hạn hợp đồng. Các hợp đồng do UBND huyện trước đây quản lý giao cho các xã, phường trung tâm tiếp nhập quản lý đến hết ngày 31/12/2025; Đối với địa bàn thành phố Việt Trì cũ giao Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ thực hiện. Từ ngày 1/1/2026 thực hiện quản lý theo địa giới hành chính.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương làm rõ hơn thực trạng công thu gom, xử lý rác thải, thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn; kiến nghị UBND tỉnh giao các Sở, ngành tham mưu phân bổ kinh phí theo quy định cho các địa phương để thanh toán các hợp đồng cung ứng dịch vụ công và thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công ích theo địa giới hành chính; xây dựng, ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Những vấn đề liên quan đến môi trường, rác thải, cây xanh... tác động, liên quan lợi ích, sát sườn đến người dân. Do vậy trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần phải đặc biệt quan tâm. Để việc thực hiện cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh thực hiện liên tục, thông suốt, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với các hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; cung cấp dịch vụ công ích đô thị tiếp tục triển khai đến hết thời hạn hợp đồng. Từ ngày 1/1/2026 thực hiện quản lý theo địa giới hành chính như đề xuất của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đối với dịch vụ môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng công cộng của các tuyến đường liên phường nghiên cứu giao cho một đơn vị sự nghiệp triển khai.

Trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp ý kiến đề xuất đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Sở Xây dựng xây dựng, trình ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích để thống nhất thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, ban hành bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; đề xuất mô hình quản lý, thu gom, xử lý rác thải. Trong định mức phải tính đúng tính đủ và tham khảo định mức của các địa phương khác. Các phường, xã tổ chức tốt dịch vụ vệ sinh môi trường; quản lý, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, công viên; duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh đô thị; sửa chữa duy tu đường phố, hè phố cầu cống nhỏ... thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

