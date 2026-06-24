Thu Cúc đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Thu Cúc cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn.

Các khu dân cư trên địa bàn xã Thu Cúc đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thông qua các hoạt động thiết thực, phong trào không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Để phong trào đi vào nền nếp và đạt hiệu quả bền vững, xã Thu Cúc mong muốn các khu dân cư tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ vào các ngày Chủ nhật hoặc ít nhất 2 lần/tháng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nội dung đã cam kết.

100% khu dân cư đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường và cam kết cùng giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Việt Anh - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Cùng với ra quân triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã sẽ tiếp tục tuyên truyền Nhân dân và các khu dân cư tập trung giữ gìn vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định; trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, yêu cầu người dân không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để chung tay xây dựng xã Thu Cúc ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Minh Tự