{title}
{publish}
{head}
UBND phường Thanh Miếu vừa ban hành Thông báo thu hồi đất số 285/TB-UBND ngày 10/6/2026 đối với hộ bà Nguyễn Thị Doanh, trú tại khu Tiền Phong, nhằm thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát trên địa bàn phường.
Theo thông báo, diện tích đất dự kiến thu hồi là 147,6m2 tại khu Tiền Phong. Việc thu hồi đất được thực hiện để phục vụ triển khai Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát theo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành.
Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện từ ngày 10/5/2026 đến ngày 10/9/2026. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác định hiện trạng sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
Đối với hộ bà Nguyễn Thị Doanh, UBND phường Thanh Miếu xác định thuộc đối tượng được bố trí tái định cư. Phương án dự kiến là giao đất ở tái định cư tại khu quy hoạch tái định cư của Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát.
UBND phường Thanh Miếu yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác công khai thông tin, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
Theo quy định, hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng tính từ ngày ban hành.
Thu Thủy
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026
Có những đứa trẻ thuộc lòng tên các nàng công chúa Disney, mê mẩn những lâu đài cổ tích và luôn mong được gặp Mickey Mouse ngoài đời thực. Cũng có những em nhỏ lớn lên cùng...
Đẩy nhanh tiện ích - hoàn thiện trải nghiệm, Đất Việt Green Park gia tăng giá trị thực
Cả hai thiết bị đều có chung ngôn ngữ thiết kế phẳng hiện đại, tinh giản cụm camera sau và sử dụng các gam màu pastel trẻ trung. Tuy nhiên, mẫu
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc và thẩm mỹ răng miệng ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một địa chỉ nha khoa uy tín, ứng dụng công nghệ hiện đại là ưu tiên của nhiều khách...
Thông báo tuyển dụng lao động tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2026
Du học nghề Đức hiện nay không còn là lựa chọn chỉ cần đi sớm mà đang chuyển sang giai đoạn cần chuẩn bị kỹ hơn về ngôn ngữ, hồ sơ và định hướng nghề nghiệp. Khi các doanh...