Thủ tướng phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại sự kiện, hòa trong không khí tự hào, thiêng liêng, đất nước ta hân hoan kỷ niệm các ngày lễ lớn và khí thế tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tuyên bố phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng nêu rõ, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn. Mỗi phong trào thi đua gắn với một kỳ tích của dân tộc qua các thời kỳ.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đã triển khai quyết liệt những quyết sách lịch sử, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã triển khai thành công cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có những quyết sách kịp thời để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, giữ vững ổn định chính trị và đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này chính là giai điệu kết nối để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần: “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực”.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để “muôn người như một” đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; hành động quyết liệt để biến quyết tâm chính trị thành sản phẩm cụ thể, có thể lượng hóa được, biến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành kết quả thực tiễn và đích đến cuối cùng của đợt thi đua là thành quả thắng lợi, trái ngọt thu được mà mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Mỗi hành động, mỗi phong trào phải bảo đảm “3 không”: Không hình thức, qua loa; không “nói mà không làm”; không làm mà thiếu hiệu quả.

Để “toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công”, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những “hạt nhân” tiêu biểu, thi đua “đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ”.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua, lao động hăng say, ngày đêm sáng tạo, hưởng thụ thành quả, chia sẻ niềm vui, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Mọi tầng lớp Nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân; kế thừa, phát huy khí thế của “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ba nhất”, “Năm xung phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Trống Bắc Lý”... trong kỷ nguyên mới. Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực, chủ động, thi đua truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa phong trào trở thành xu thế, lan tỏa rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Với tinh thần “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua”, Thủ tướng chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; chúc phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.

Đinh Vũ