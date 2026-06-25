Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công khu vực Vĩnh Phúc

Sáng 25/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 165 dự án với tổng nguồn vốn hơn 4.200 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã giải ngân được gần 540 tỷ đồng, đạt 12,66% kế hoạch. Dự kiến đến hết quý II/2026, tỷ lệ giải ngân đạt gần 1.130 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân còn chậm chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ thi công; khó khăn trong quyết toán dự án hoàn thành và quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được giao. Các sở, ngành liên quan cần chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyết toán. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm