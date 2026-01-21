Thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP nhóm dịch vụ du lịch

Phát triển sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP nhóm du lịch nhằm gia tăng giá trị, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Thông qua việc khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên bản địa như cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, làng nghề và ẩm thực đặc trưng, các sản phẩm OCOP du lịch đã góp phần hình thành những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của từng địa phương. Việc phát triển nhóm sản phẩm này không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh cho các điểm đến du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Du khách tham quan quy trình làm bánh tại làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú.

Để thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng - điểm du lịch, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch cộng đồng. Theo đó, nhiều công trình cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái, nhà văn hóa, điểm tư vấn và hỗ trợ khách du lịch gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng được đầu tư xây dựng.

Hệ thống biển quảng bá điểm đến, biển chỉ dẫn, sơ đồ tuyến điểm tham quan, các điểm nhấn du lịch đặc trưng từng bước được hoàn thiện. Tỉnh đã hỗ trợ đồng bào dân tộc Dao, Mường xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng homestay đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Du khách và học sinh trải nghiệm hát Xoan tại làng cổ Hùng Lô.

Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn tăng cường tư vấn, định hướng cho các chủ hộ trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch, kỹ năng kinh doanh dịch vụ cộng đồng, tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian phục vụ khách du lịch hằng năm cho người dân địa phương.

Các sản phẩm du lịch cộng đồng OCOP cũng được đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tại các sự kiện, hội chợ trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt du khách quan tâm, tìm hiểu. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đã hỗ trợ xây dựng website, bộ nhận diện thương hiệu du lịch và liên kết giới thiệu điểm đến, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử du lịch của tỉnh.

Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các địa phương có điểm du lịch cộng đồng cũng đã chủ động huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, công trình phụ trợ, khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động du lịch. Đồng thời, quan tâm nâng cấp hạ tầng nông thôn mới như hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông, bảo đảm an ninh, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch, trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm: du lịch cộng đồng Hùng Lô; du lịch cộng đồng Xuân Sơn (xã Xuân Đài); du lịch cộng đồng Đá Bia (xã Tiền Phong) và 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao là du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Thung Nai.

Sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Thung Nai, do Tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng xóm Mỗ làm chủ thể. Các thành viên trong tổ hợp tác đã thống nhất vận hành dịch vụ du lịch cộng đồng dưới sự quản lý, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nhờ được đầu tư hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, cầu qua suối; cùng với hoạt động đặc sắc của đội văn nghệ dân tộc và các lớp đào tạo kỹ năng cho người dân, diện mạo du lịch của xóm Mỗ ngày càng khởi sắc.

Ông Đinh Văn Dần - Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng xóm Mỗ cho biết: “Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; xóm chỉ còn 4 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo”.

Thời gian tới, để phát triển mạnh nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch tương xứng với tiềm năng, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp như: tăng cường liên kết giữa sản phẩm OCOP với các điểm đến du lịch; xây dựng các tour, tuyến trải nghiệm gắn với vùng sản xuất đặc sản, làng nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP tiêu biểu; nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giới thiệu sản phẩm.

Qua đó, từng bước hình thành các sản phẩm dịch vụ du lịch OCOP độc đáo, chất lượng cao, mang thương hiệu riêng, đưa du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Lệ Oanh