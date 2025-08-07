Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Chiều 7/8, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ quý III/2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Bảy tháng năm 2025, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến 31/7, toàn tỉnh có trên 52.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay đạt trên 3.260 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt gần 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm 2024. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục duy trì 479 điểm giao dịch tại 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh như trước khi sáp nhập, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo tình hình tín dụng chính sách 7 tháng năm 2025.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực IV phát biểu tại phiên họp.

Quý III/2025, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được xác định: Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn, dư nợ tín dụng được Trung ương giao, đưa tổng dư nợ lên mức 17.900 tỷ đồng; nợ quá hạn, lãi tồn đọng giảm 10% so với thời điểm 30/6; phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan điều tra, rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách của người dân giai đoạn 2026-2030...

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu: Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng; đối chiếu phân loại nợ theo quy định kết hợp với việc rà soát, xử lý nợ khách hàng đi khỏi nơi cư trú, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn và xử lý rủi ro thuộc nguyên nhân khách quan; chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời cho Ban đại diện phân giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến đơn vị thụ hưởng; chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại cấp xã. Phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể cơ sở, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn về hoạt động nhận ủy thác, nhận ủy nhiệm cho vay và công tác bàn giao, tiếp nhận tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách sau sáp nhập. Đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong giai đoạn mới; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới và các văn bản liên quan khác.

Các thành viên Ban Đại diện tăng cường kiểm tra, giám sát, tích cực nắm bắt vướng mắc trong việc triển khai tín dụng chính sách để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

Nguyễn Huế