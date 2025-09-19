Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Với những lao động bị mất việc, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không đơn thuần là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời, mà thực sự là để giúp người lao động duy trì cuộc sống và tìm kiếm cơ hội tìm việc làm mới.

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, trao đổi với chị Đinh Thị Hồng Nhung - dân tộc Mường, xã Cự Đồng, được biết: Trước đây chị làm việc tại Công ty linh kiện điện tử Sel được hơn hai năm. Vì hoàn cảnh gia đình, chị xin nghỉ chế độ thai sản vì không có người trông con. Chị Nhung chia sẻ: “Từ những lý do đó, tôi đã xin nghỉ việc và làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng với số tiền hơn 10 triệu đồng để tìm công việc mới phù hợp hơn. Trong thời gian thất nghiệp, khoản trợ cấp thất nghiệp hằng tháng giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tôi cũng đã đăng ký học nghề pha chế mở tại Trung tâm để sau này chuyển đổi môi trường làm việc phù hợp”...

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ để được hướng dẫn làm thủ tục chi trả Bảo hiểm thất nghiệp.

Hay như trường hợp của anh Nguyễn Bảo Chiến - sinh năm 1993, khu 2, phường Phú Thọ, làm tại Công ty Electro M Vina tại Khu công nghiệp Phú Hà. Anh Chiến cũng đã làm việc tại Công ty được gần 4 năm, sau sáp nhập, công việc hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của bản thân và chế độ làm việc... Do vậy, anh đã xin nghỉ việc và được hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong tương lai, với tay nghề kỹ thuật viên cơ khí, anh Chiến dự định sẽ đi học hỏi thêm để mở xưởng sửa chữa tại nhà phù hợp với tay nghề của mình hơn.

Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho thấy, từ ngày 1-31/8 có 679 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, lũy kế đến hết 31/8 là 6.627 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 674 người, lũy kế đến hết 31/8 là 5.096 người; có 2.716 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, lũy kế đến hết 31/8 là 26.508 người; số người được giới thiệu việc làm là 60 người...

Trong tháng 8/2025, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hầu hết tập trung tại các khu công nghiệp. Phần lớn là lao động làm việc trong các ngành nghề như may mặc, điện tử. Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chủ yếu là do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động; một số ít buôn bán nhỏ lẻ, bận con nhỏ, hết hạn hợp đồng lao động, thay đổi cơ cấu kinh doanh, tinh giản biên chế...

Theo đó, để tạo thuận lợi cho người lao động nhanh chóng tiếp cận chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm, qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, thực hiện tư vấn, giới thiệu được 4.400 lượt người... Liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu việc làm cho 530 lao động. Lũy kế hết tháng 8/2025 đã giới thiệu 7.489/8.900 lao động, đạt 84,1% kế hoạch năm. Trung tâm đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trong tháng 8.

Việc tiếp nhận và giải quyết hưởng chính sách Bảo hiểm thất nghiệp luôn bảo đảm theo phương châm: Đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp không tham gia Bảo hiểm thất nghiệp nên không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây cũng là điều rất thiệt thòi đối với nhiều lao động sau khi thất nghiệp.

Chị Đinh Thị Hồng Nhung, xã Cự Đồng được hướng dẫn làm sinh trắc học để chi trả Bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng.

Ngoài giải quyết hồ sơ, thủ tục để người lao động thụ hưởng chính sách một cách nhanh nhất, Trung tâm còn giúp người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động bằng việc tư vấn chuyên sâu, giới thiệu việc làm phù hợp. Những thông tin việc làm trống, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ, mức lương, thưởng của doanh nghiệp... được giới thiệu để người lao động nắm bắt, tìm hiểu và lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, năng lực, trình độ.

Đồng chí Bùi Quang Hào - Phó trưởng Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết: Như thời điểm hiện tại, Trung tâm tiếp nhận trung bình mỗi ngày gần 100 hồ sơ. Hiện nay, Trung tâm thường xuyên tổ chức tư vấn việc làm cho lao động; hàng tháng mời các doanh nghiệp đến để tổ chức sàn giao dịch, tạo điều kiện cho người lao động đến tìm kiếm việc làm. Trung tâm cũng đang mở các lớp đào tạo lái xe và pha chế đồ uống cho người lao động có nhu cầu...

Có thể thấy, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả rất thiết thực, nhiều lao động đã có thêm chỗ dựa vững vàng trong hành trình lập thân, lập nghiệp.

Đinh Tú