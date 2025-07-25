Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tại Nghị quyết số 42- NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội.

Lãnh đạo Phường Phong Châu thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” các cấp, ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà Phú Thọ đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, tỉnh ta đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách, đảm bảo cuộc sống ổn định, đầy đủ cho người có công và thân nhân của họ.

Toàn tỉnh hiện có 46.179 người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng của Nhà nước với số tiền trên 142 tỷ đồng. Công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo mọi người có công đều nhận được đầy đủ các khoản hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Điển hình như xã Phù Ninh, tuy mới hợp nhất từ 4 xã, thị trấn Phù Ninh, Phú Lộc, Phú Nham và Phong Châu nhưng ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo địa phương đã chú trọng công tác chăm sóc người có công. Xã huy động các lực lượng, chỉnh trang, tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện chi trả kinh phí hàng tháng cho 706 lượt đối tượng; thực hiện chi tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng nhân ngày kỷ niệm ngày TBLS...

Chính sách bảo hiểm y tế cho người có công được đặc biệt chú trọng. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh luôn ưu tiên khám, chữa bệnh, cung cấp thuốc men đầy đủ cho người có công, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho các đối tượng này.. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được triển khai tích cực, giúp hàng nghìn gia đình người có công cải thiện điều kiện sống, có nơi an cư lạc nghiệp. Thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Toàn tỉnh có 1.580 hộ người có công được hỗ trợ với tổng số tiền 62,22 tỷ đồng (trong đó 494 hộ xây mới; 1.086 hộ cải tạo, sửa chữa) với tổng số tiền 62,22 tỷ đồng. Tại Phường Phong Châu, đồng chí Nguyễn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ phường Phong Châu cho biết: Toàn phường có 21/43 nhà tạm, nhà dột nát của người có công được hoàn thành xây mới và sửa chữa, còn lại 22 nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Xác định đây là một trong những việc làm thể hiện sự quan tâm sát sao của các, các ngành, địa phương đối với đời sống vật chất của các đối tượng chính sách nên cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong phường tận tâm, tận lực dành tâm huyết cho các đối tượng sớm được an cư, có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Đảm bảo người có công không chỉ có cuộc sống ổn định mà còn được thụ hưởng các dịch vụ xã hội tốt nhất, được chăm sóc về mặt tinh thần.

Đối với thân nhân người có công, đặc biệt là con, cháu, được hưởng các chính sách ưu tiên trong giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận tri thức, phát triển bản thân, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách theo quy định của Nhà nước, tỉnh còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực: Duy trì và phát triển mạnh mẽ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để hỗ trợ người có công có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân đối với người có công.

Cán bộ Phòng có công tỉnh rà soát, kiểm tra hồ sơ các đối tượng chính sách sau khi hợp nhất.

Theo số liệu của phòng Người có công, Sở Nội vụ, năm nay, toàn tỉnh có 68.691 suất quà với trên 29 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có quà của Chủ tịch nước cho từng đối tượng. Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, trở thành những địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của người có công, tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện để người có công tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tham gia vào các hoạt động xã hội, gương mẫu trong cộng đồng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ cho biết: Để các chính sách đối với Người có công tiếp tục phát huy hiệu quả, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ người có công, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở để nâng cao năng lực triển khai chính sách. Ngoài các chính sách của Trung ương, sau khi hợp nhất 3 tỉnh, sở đang dự kiến tham mưu đề xuất thống nhất quy định chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với Người có công với cách mạng và hỗ trợ hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng... Đồng thời, cần mở rộng nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia, tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ bền vững cho người có công. Những nỗ lực đồng bộ và xuyên suốt này sẽ góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và giàu truyền thống, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chính sách ưu đãi người có công tại tỉnh không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước mà còn là biểu hiện sinh động của tình cảm, trách nhiệm của quê hương đất Tổ đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do. Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của nhân dân, công tác chăm sóc Người có công sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp của dân tộc.

Hương Giang