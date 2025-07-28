Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở xã Long Cốc: Trách nhiệm, tình cảm từ trái tim

“Đền ơn đáp nghĩa” là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nghĩa cử tri ân, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm xuất phát từ trái tim mỗi người dân xã Long Cốc. Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Lãnh đạo xã Long Cốc thăm hỏi và tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Xã Long Cốc có 80 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công. Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hằng năm, xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, triển khai phát động ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tới các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài xã và có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong những ngày qua, xã Long Cốc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thành kính tưởng nhớ công ơn những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh hoặc để lại nơi chiến trường một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của Nhân dân.

Việc quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác, không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình người có công mà còn khơi dậy tình đoàn kết, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Nói về công tác chăm sóc gia đình chính sách ở địa phương, đồng chí Đinh Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết: 100% đối tượng thuộc diện chính sách, người có công ở địa phương được xã quan tâm, được hưởng chế độ kịp thời, đúng chính sách. Xã đã rà soát, đề nghị và chỉ đạo hoàn thành xóa 12 nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách. Trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, bên cạnh các suất quà của Trung ương và cấp tỉnh, xã tổ chức thăm hỏi và chuyển 107 suất quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn xã (tổng trị giá trên 45 triệu đồng); tu sửa và thăm viếng mộ liệt sĩ tại 5 khu dân cư trên địa bàn.

Các gia đình chính sách được xã tạo điều kiện tiếp cận vay các nguồn vốn để tăng gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ những việc làm ý nghĩa này, đời sống của các hộ gia đình chính sách đã bằng hoặc cao hơn so với các hộ dân khác. Nhiều tấm gương thương binh, gia đình chính sách đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội như ông Hà Văn Lực ở khu Múc Thanh Phú, ông Hà Cương Quyền ở khu Cạn, ông Hà Viết Bảo ở Khu Măng 1...

Để triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, xã Long Cốc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ưu đãi người có công; phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công với nước; tạo điều kiện thuận lợi để các thương, bệnh binh, người có công, gia đình người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Hạnh Thúy