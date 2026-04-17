Thuế cơ sở 8 tỉnh Phú Thọ hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới

Nhằm giúp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới về thuế, sáng 17/4, Thuế cơ sở 8 tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế phổ biến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách thuế mới. Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức được bãi bỏ, chuyển sang phương pháp kê khai thuế. Theo đó, người nộp thuế phải thực hiện “tự khai, tự tính, tự nộp” và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình.

Cùng với đó, các quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng được giới thiệu, hướng dẫn cụ thể, giúp hộ kinh doanh xác định rõ nhóm doanh thu, cách thức kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 8 tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, cơ quan thuế yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định; đồng thời đăng ký, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile cũng được khuyến khích nhằm hỗ trợ kê khai, tra cứu và nộp thuế thuận tiện, đúng thời hạn.

Đại diện cơ quan thuế nhấn mạnh, việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế không chỉ góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh mà còn tạo môi trường cạnh tranh công bằng, thúc đẩy phát triển bền vững. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và giải đáp kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế.

Các hộ kinh doanh và đại biểu tham dự hội nghị nghe phổ biến các quy định mới về chính sách và quản lý thuế.

Thông qua hội nghị, các hộ kinh doanh được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chính sách thuế mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.

Thu Thủy - Đức Thiện


