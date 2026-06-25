Thượng tôn pháp luật, giải quyết thấu đáo và tăng cường đối thoại

Đó là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ tiếp công dân định kỳ vào sáng 25/6. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026.

Từ ngày 16/5/2026 đến ngày 15/6/2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, qua đó tham mưu, đề xuất để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân tại hội nghị.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trực tiếp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị của công dân Hạ Văn Nam (sinh năm 1977), có địa chỉ tại tổ dân phố Vĩnh Sơn 3, xã Thổ Tang. Anh Hạ Văn Nam đã nhiều lần gửi đơn liên quan đến các vụ việc phát sinh giữa gia đình anh với chính quyền địa phương từ năm 2019 về các vụ việc: đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng, mở rộng chùa Già Du tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); tranh chấp hợp đồng thầu khoán đất nông nghiệp giữa UBND xã Vĩnh Sơn và ông Hạ Văn Cấp.

Công dân Hạ Văn Nam có địa chỉ tại tổ dân phố Vĩnh Sơn 3, xã Thổ Tang báo cáo một số nội dung kiến nghị.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã tham gia ý kiến, làm rõ các nội dung liên quan và đề xuất hướng xử lý đối với từng vụ việc. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật, nhiều nội dung kiến nghị của công dân đã được các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, nguyện vọng gia đình công dân Hạ Văn Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề nghị các bên nhìn nhận vụ việc khách quan, toàn diện trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung phát sinh để xem xét, giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường đối thoại, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Vụ việc phải được giải quyết đảm bảo khách quan, toàn diện, thấu tình, đạt lý, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài.

Đức Anh