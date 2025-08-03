Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra các dự án tại khu vực tỉnh Phú Thọ (cũ)

Ngày 3/8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại khu vực tỉnh Phú Thọ (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra Dự án Nhà máy Dệt Regent Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án Nhà máy Dệt Regent Việt Nam của Cty TNHH Crysta1 Trading tại Cụm công nghiệp Sông Thao; Dự án Khu đô thị và Tổ hợp văn hóa, thể thao (xã Cẩm Khê) và Nhà máy sản xuất màn hình giấy điện tử EPD Dongfang KeMai (Việt Nam) - Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Khu nhà ở đô thị và Tổ hợp văn hóa, thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (cũ).

Theo đó, dự án Nhà máy Dệt Regent Việt Nam có tổng vốn đầu tư 4.140 tỷ đồng (tương đương 180 triệu USD); công suất thiết kế 98 triệu mét vải/năm; mục tiêu sản xuất các sản phẩm vài dệt kim, dệt thoi, vài sợi nhân tạo và hoàn thiện các sản phẩm dệt bao gồm nhuộm, giặt, in, thêu... Hiện nay, dự án đã thi công xong khoảng 90% phần ngầm, toàn bộ dự án đã đạt khoảng gần 30%. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 22 triệu USD, đạt 12,22% tổng vốn đầu tư.

Dự án Khu nhà ở đô thị và Tổ hợp văn hóa, thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê cũ (gọi tắt là Cẩm Khê Central Park) quy mô 20,6ha, quy mô dân số trên 1.600 người với tổng mức đầu tư hơn 1.078 tỉ đồng. Sở hữu 22 tiện ích hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sống như: Sân vận động, trung tâm văn hóa - thể thao, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, quảng trường nghệ thuật...

Dự án Nhà máy sản xuất màn hình giấy điện tử EPD Dongfang KeMai (Việt Nam) có mục tiêu sản xuất, gia công màn hình giấy điện tử, mô đun màn hình giấy điện tử. Quy mô dự án 20.000.000 sản phẩm/năm, tương đương 110 tấn sản phẩm/năm. Hiện dự án đang chạy sản xuất thử.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác nghe báo cáo Dự án Nhà máy sản xuất màn hình giấy điện tử EPD Dongfang KeMai (Việt Nam).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đến kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Phì của Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (xã Hiền Lương); Dự án Khu du lịch dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân golf Ao Châu (xã Hạ Hòa) và Dự án đầu tự xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vạn Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Đồng Phì.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Đồng Phì của Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 có diện tích 74,77ha. Đến nay, kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB giai đoạn 1 đã hoàn thành việc thu hồi, chuyển đổi và giao đất tại thực địa 27,42ha; đã tiến hành 3 đợt đền bù đạt 60% diện tích giai đoạn 2. Còn 3 đợt đền bù và phần lớn là diện tích đất do UBND xã quản lý. Công tác đền bù phần phần còn lại sẽ triển khai xong trước 30/8/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa thể thao và sân golf Ao Châu.

Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa thể thao và sân golf Ao Châu còn có một số vướng mắc, chưa thống nhất, do đó chưa đủ cơ sở thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Để giải quyết vướng mắc, tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác nghe báo cáo Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vạn Xuân.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vạn Xuân do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lân Huế làm chủ đầu tư. Đến nay, tổng diện tích đất để thực hiện dự án là 645.427,6m2; đã thu hút được 17 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 61,24% (29,49/48,15ha)...

Kiểm tra, khảo sát thực tế tại các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Tiềm năng lợi thế của các địa phương là rất lớn. Vấn đề đặt ra là phải thu hút được những nhà đầu tư lớn để đánh thức những tiềm này. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, những doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Các dự án đã và đang triển khai sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Với tinh thần khó khăn ở đâu, tập trung tháo gỡ ngay ở đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cáp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nhất là những việc liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng.

Gợi mở định hướng phát triển trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khi đã được giao đất, có đầy đủ các thủ tục pháp lý cần đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình, dự án vào vận hành.

Trên cơ sở báo cáo của các sở ngành và địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan làm việc với các nhà đầu tư để xây dựng quy hoạch thống nhất và chi tiết cho từng vùng, trên cơ sở đó thu hút thêm những dự án lớn vào địa bàn. Tất cả cùng phải vào cuộc, cùng phải hành động để xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển.

Lê Hoàng