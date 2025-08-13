Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh

Chiều 13/8, Thường trực Tỉnh uỷ có buổi làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh để nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị; một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo trình bày tại buổi làm việc nêu rõ, trong 6 tháng, lực lượng Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, nắm, kiểm soát, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; chỉ đạo, giải quyết ôn định các vụ việc phát sinh, không để phức tạp.

Quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh truyền thông, thông tin, an ninh dân tộc, tôn giáo..., không để phát sinh "đột xuất”, “bất ngờ”, bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh các dự án trọng điểm qua địa bàn: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên... Công tác phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc chữa bệnh...; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tội phạm đường phố, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tế, để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, Công an tỉnh đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 3 nhóm vấn đề về: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; Xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo kết quả Đảng uỷ Công an tỉnh lãnh đạo, chit đạo đạt được thời gian qua, đồng thời đề xuất lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tố giác tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; rà soát lại các trụ sở, cơ sở vật chất của Công an xã để khai thác sử dụng hiệu quả; phối hợp bố trí nguồn lực phục vụ công tác Công an. Tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương phối hợp kiểm tra chuyên ngành theo quy định, giải quyết dứt điểm các vụ việc tránh để tồn đọng kéo dài; rà soát quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị sau sắp xếp để hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao công tác bảo đảm an ninh nội bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng ủy Công an tỉnh bám sát nội dung, nhiệm vụ của ngành để tham mưu hiệu quả cho tỉnh trong triển khai các đợt cao điểm xử lý tội phạm bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; rà soát công tác quản lý người nước ngoài; phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu trong triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng uỷ Công an tỉnh đạt được, đặc biệt là tinh thần tiên phong đi trước của toàn ngành trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh đến bối cảnh đất nước đang trên đà vươn mình đổi mới, tỉnh nhà sau sáp nhập có thêm nhiều không gian, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đặt ra cho cho tỉnh, cho ngành Công an cũng rất nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn ngành Công an phấn đấu xây dựng nâng cao hình ảnh Công an Phú Thọ phải luôn đi đầu theo tiêu chí thích ứng - chủ động - tinh nhuệ - hiện đại, tương xứng với vai trò của tỉnh. Ngành Công an cần thay đổi tư duy, đưa ra các yêu cầu cao hơn để nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Trước mắt Đảng ủy Công an tỉnh cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; đánh giá đúng thực chất gắn với làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo vệ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không để phát sinh điểm nóng, kéo giảm tình hình tội phạm để ổn định phát triển.

Trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần sắc bén, chủ động nắm bắt dự báo đối với các địa bàn trọng yếu để xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc phức tạp không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, vai trò toàn dân trong xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc, để quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao; tăng cường phối hợp trong ngành, liên ngành, rà soát, đánh giá nguồn lực, ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm có tác động lớn đến các nhiệm vụ của ngành.

Đồng tình các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, rà soát cơ chế, chính sách, thứ tự ưu tiên để thực hiện hiệu quả theo quy định; rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 để tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao thưởng nóng cho 11 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Huy Thắng