Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 11/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đảng bộ Sở KH&CN là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, gồm có 11 chi bộ trực thuộc với 219 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Sở đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Minh Tường báo cáo tại buổi làm việc.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở KH&CN đã tham mưu làm tốt công tác lựa chọn, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, đồng thời đáp ứng việc chuyển từ trạng thái quản lý hành chính sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá về điều kiện vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (mức độ “phủ xanh” các xã, phường), tỉnh Phú Thọ hiện đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cung cấp 2.153 thủ tục (969 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến toàn trình). Tính từ ngày 1/7 - 8/9 đã tiếp nhận hơn 259 nghìn hồ sơ trực tuyến, đạt 87,13%; theo dõi trên bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Phú Thọ đang có tổng điểm 85,41 (mức tốt), đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Ngành KH&CN tích cực phối hợp với các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số, kinh tế số. Hạ tầng thanh toán số được cải thiện rõ rệt, 100% lĩnh vực hành chính công, cơ sở y tế, giáo dục và hệ thống siêu thị, cơ sở kinh doanh đã sử dụng hình thức giao dịch không dùng tiền mặt. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số ước đạt hơn 6,7 tỷ USD, góp phần đưa tỷ lệ kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh, hình thành nhiều không gian sáng tạo; triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu gắn với sản xuất...

Giai đoạn 2025-2030, ngành KH&CN xác định 5 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mô hình: Toàn diện - Hiện đại - Sáng tạo - Hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng, con người làm trung tâm; phấn đấu đưa Phú Thọ vào nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Viettel Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: KH&CN là lĩnh vực đặc biệt quan trọng để tạo sự đột phá. Với nỗ lực của các cấp, ngành, Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng so với mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, so với một số thành phố còn khoảng cách xa, chưa tận dụng hết lợi thế, hạ tầng chưa liên thông đồng bộ, chưa có nhiều dự án lớn về KH&CN; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả chưa cao; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; sự phối hợp với các cấp, ngành chưa chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Tỉnh xác định lĩnh vực KH&CN có vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy cần có cách tiếp cận, quan tâm đặc biệt. Ngành cần tiên phong, tận dụng tối đa lợi thế so sánh của tỉnh để tạo đột phá, đổi mới toàn diện; phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt, sát sao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ Sở KH&CN cần xây dựng tập thể đoàn kết, có tư duy và tầm nhìn chiến lược; kịp thời tham mưu các giải pháp nâng cấp hạ tầng với dữ liệu lớn, là trung tâm đổi mới sáng tạo...

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Sở KH&CN, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát các nhóm chính sách, đề án liên quan để hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực đổi mới căn bản và toàn diện, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thúy Hường