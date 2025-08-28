Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính

Chiều 28/8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy Sở Tài chính đã không ngừng quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sau sáp nhập, hợp nhất để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Công tác quản lý tài chính ngân sách được Đảng ủy Sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Do đó, Đảng ủy đã chủ động tham mưu UBND tỉnh bàn giao tài chính ngân sách làm cơ sở để các địa phương trước hợp nhất triển khai các công việc liên quan; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị, các cấp ngân sách thực hiện các quy trình, thủ tục, yêu cầu theo hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sở Tài chính đã chủ động, phối hợp các cơ quan liên quan, bám sát tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thu nộp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 13/8/2025 đạt 35.546 tỷ đồng, đạt 88% dự toán giao.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư được Sở Tài chính bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần ổn định và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư công sau sáp nhập. Sở chủ động theo dõi, đánh giá tình hình để tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 74,2% so với kế hoạch được giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước và đứng thứ 6/34 toàn quốc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Đảng ủy Sở Tài chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sở tham mưu cho tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, lập kế hoạch tài chính 3 năm 2026-2028; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công năm 2026, bảo đảm khai thác hiệu quả các nguồn thu; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách tiền lương, an ninh - quốc phòng..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả, Đảng ủy Sở Tài chính cũng báo cáo những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ sau khi sáp nhập tỉnh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan của ngành.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính sau sáp nhập tỉnh, việc triển khai các nhiệm vụ của sở...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: ngành Tài chính luôn giữ vai trò then chốt trong tham mưu chiến lược, đảm bảo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung, song trước yêu cầu mới, ngành cần nỗ lực mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính quán triệt tinh thần hành động với 5 yêu cầu then chốt: Có tầm nhìn dài hạn, phù hợp hơn; đặt mục tiêu cao hơn về thu ngân sách, giải ngân, thu hút đầu tư; giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp nhanh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn; công việc triển khai dứt điểm, gọn gàng, có trọng tâm, trọng điểm và tạo ra kết quả hiệu quả hơn, tốt hơn. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà cần được cụ thể hóa trong từng kế hoạch, từng nhiệm vụ của ngành.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu. Bám sát định hướng từ các văn kiện Đại hội Đảng sắp tới, tập trung tham mưu chiến lược phát triển dài hạn; thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; nâng cao chất lượng dự báo, thống kê, dữ liệu phục vụ quản lý kinh tế - xã hội.

Huy động tối đa các nguồn lực thông qua cải cách cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư; rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ; chủ động xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược; khẩn trương tham mưu ban hành văn bản, phân cấp đầu tư, cơ chế tài chính phù hợp. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả thu - chi ngân sách, cắt giảm chi không cần thiết; phân bổ ngân sách hài hòa, tập trung trọng điểm, tạo sự lan tỏa và gắn kết với các nguồn lực khác. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các ngành, trong nội bộ tỉnh và với các bộ, ngành Trung ương nhằm huy động nguồn lực tổng hợp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đồng tình với nhiều đề xuất của Đảng ủy Sở Tài chính, đồng thời tin tưởng tập thể ngành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Hồng Trung