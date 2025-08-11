Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 11/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau sáp nhập, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức theo mô hình Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh. Đảng bộ gồm 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ thuộc khối phòng chuyên quản lý Nhà nước và 7 chi bộ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổng số đảng viên là 512 đồng chí.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền được tổ chức phong phú, chất lượng ngày càng cao, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, đặc biệt là 5 di sản văn hóa đại diện của nhân loại được thực hiện hiệu quả gắn với phát triển du lịch bền vững; số hóa trong lĩnh vực di sản, văn hóa được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Hệ thống báo chí, truyền thông thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Năng lực, uy tín trong tổ chức các giải thể thao quốc tế, khu vực của Phú Thọ ngày một tăng, được ghi nhận, đánh giá tích cực, nhiều hoạt động thể thao quốc gia, quốc tế được đăng cai tổ chức thành công, thu hút, hấp dẫn khán giả. Thể dục thể thao cho cộng đồng được duy trì, phát triển sâu rộng; thể thao thành tích cao có tiến bộ, có vận động viên tham gia thi đấu đội tuyển quốc gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc tế đạt thành tích cao.

Hoạt động liên kết phát triển du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh được thực hiện có kết quả. Nhiều chương trình kích cầu du lịch, khai thác các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh được triển khai. Công tác làm mới sản phẩm du lịch được quan tâm; các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các trung tâm du lịch của tỉnh như Việt Trì, Thanh Thủy, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, Đại Lải, Khu du lịch Hồ Hòa Bình, Khu du lịch Mai Châu... thu hút lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm, động viên, xây dựng môi trường làm việc để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh các nghị quyết, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển ngành và tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng và phát triển văn hoá, con người, biến văn hóa thành nguồn lực quan trọng, thành sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững địa phương, đất nước. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản quốc gia đặc biệt.

Phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, khai thác có hiệu quả các thiết chế thể thao, nâng cao hình ảnh thể thao của tỉnh. Xây dựng và phát triển các khu, điểm du lịch của tỉnh, các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Phú Thọ thành trung tâm sự kiện của quốc gia, quốc tế, thành tỉnh tốp đầu trong khu vực miền núi phía Bắc và tốp cao của cả nước; tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, các đại biểu đã phát biểu, làm rõ thêm những kết quả trong triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua; thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trước và sau hợp nhất.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung công tác xây dựng Đảng ủy trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Thực hiện tốt việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Phải có đột phá về tư duy, chuyển đổi số, xây dựng chiến lược trung hạn, dài hạn, tích cực tổ chức sự kiện, giải thi đấu mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, xác định Phú Thọ là trung tâm.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng con người Phú Thọ thân thiện, văn minh. Định kỳ tổ chức sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Lưu ý các thiết chế văn hóa, tôn tạo di chỉ khảo cổ học. Nghiên cứu thiết kế logo, biểu tượng của tỉnh Phú Thọ. Xác định du lịch trọng điểm quốc gia, sản phẩm du lịch đa đạng, hấp dẫn, gắn với xu thế mới.

Cần xây dựng được khu liên hợp thể thao, sân vận động tầm cỡ. Tập trung đặt hàng các chương trình ca nhạc tầm cỡ lớn. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Phú Thọ ra thế giới...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, sẽ có Nghị quyết, đề án, chuyên đề, chính sách hỗ trợ, phát triển ngành...

Hạnh Thúy