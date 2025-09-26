Toàn tỉnh kết nạp được gần 2.800 đảng viên

Sau gần 3 tháng hợp nhất, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Phú Thọ từng bước ổn định; công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ được thực hiện cơ bản đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng.

Các chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Đến ngày 31/7, 100% (152/152) đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, vượt tiến độ một tháng so với kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định, lựa chọn được cấp ủy, cán bộ chủ chốt có năng lực, uy tín. Phú Thọ là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất trong cả nước về tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Toàn tỉnh đã thành lập, kiện toàn 100% tổ chức cơ sở Đảng ở các xã, phường mới; sắp xếp, bố trí, bổ sung nhân sự theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị. Cùng với việc chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý và phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2025 đến hết ngày 31/8, toàn tỉnh đã kết nạp được gần 2.800 đảng viên. Việc kết nạp đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng đã từng bước được nâng lên. Từ tháng 8/2025 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt theo đúng nguyên tắc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực, từ đó góp phần củng cố tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga