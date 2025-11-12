Thủy điện Hoà Bình đóng cửa xả đáy lúc 9 giờ ngày 12/11

Sáng 12/11, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình ban hành thông báo về việc đóng 1 cửa xả đáy thủy điện.

Mực nước hạ lưu đập thủy điện Hoà Bình sẽ giảm nhanh khi đóng 1 cửa xả đáy.

Theo đó, lúc 6 giờ ngày 12/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,3m, lưu lượng nước về hồ 458m3/s. Hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy từ 15 giờ ngày 9/11 và phát điện qua 8 tổ máy, tổng lượng nước xả về hạ du 4.220m3/s. Mực nước sông Đà vùng hạ du 13,17m.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy lúc 9 giờ cùng ngày.

Sau khi đóng cửa xả đáy, tổng lượng nước xả về hạ lưu sẽ giảm còn 2.400m3/s, mực nước vùng hạ du đập thủy điện xuống nhanh. Do đó, công ty thông báo để các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương biết, phối hợp và chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khu vực hạ du.

Cẩm Lệ