Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 2 vào hồi 15h ngày 15/7/2025

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 4398/CĐ-BNNMT gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và các sở, ngành liên quan về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 15h ngày 15/7/2025.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 15/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,76m, mực nước hạ lưu 13,22m, lưu lượng về hồ 3.938 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.938 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, văn bản số 3995/VPCP-NN ngày 08/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức theo dõi, giám sát, triển khai công tác phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15 giờ ngày 15/7/2025.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trường Quân