Tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp

Đó là anh Trần Trung Đức (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Viba Food, xóm Tân Sơn, xã Liên Sơn. Năm 2015, anh bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ rấm lạnh an toàn cho quả chuối tiêu hồng và thành lập HTX chuối Viba. Việc ứng dụng, làm chủ công nghệ giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường.

Tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp

Anh Trần Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Viba Food ứng dụng công nghệ rấm lạnh hoa quả bằng khí ethylene sinh học vì sức khỏe cộng đồng.

Anh Đức chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi có thời gian ở lại Hà Nội mưu sinh bằng việc mở một cửa hàng bán hoa quả, nông sản vùng miền. Khi nhập chuối xanh các nơi về, tôi thấy nếu không rấm thì chúng không chín đều được như người ta. Hỏi ra mới biết để chuối chín đều, thương lái phải rấm bằng nhiều cách.

Vốn học chuyên ngành tiếng Anh nên anh Đức dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu nước ngoài, nhất là Mỹ, Châu Âu và anh nhận thấy các công ty của họ áp dụng rất mạnh công nghệ hiện đại vào việc trồng và sơ chế, bảo quản chuối. Anh cho rằng nếu không bắt kịp công nghệ thì nông sản Việt nói chung, sản phẩm chuối nói riêng sẽ không đủ sức cạnh tranh.

Năm 2015, sau khi lựa chọn về quê lập nghiệp, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống rấm chuối trong phòng lạnh bằng khí ethylene sinh học với 7 bước hoàn toàn tự nhiên nên vừa an toàn, vừa giúp cho quả khi chín vẫn cứng, thơm, dẻo, ngọt và bảo quản được lâu. Phương pháp này khác hoàn toàn với cách rấm truyền thống (bỏ chuối vào trong chum, trùm chăn hay thắp hương để tạo nhiệt, hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc khiến quả chín nhanh nhưng bị nhão, vị chua, không thơm, chóng bị hỏng).

Anh Đức cho biết: Khi rấm lạnh, nhiệt độ trong phòng phải duy trì ở mức 13 - 14 độ C liên tục suốt 7 ngày. Việc căn chỉnh nhiệt độ quyết định đến chất lượng sản phẩm chuối bởi ở nhiệt độ thấp hơn, quả chuối dễ bị bỏng lạnh; ở nhiệt độ cao hơn dễ làm hỏng vị quả chuối...

Năm 2019, anh Đức thành lập Công ty TNHH Nông sản Viba Food. Song song với việc ứng dụng công nghệ rấm lạnh, anh mở rộng vùng nguyên liệu chuối VietGAP tại xã Liên Sơn và một số xã lân cận nhằm đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào. Trong đó, HTX Chuối Viba cung cấp vùng nguyên liệu chính của chuỗi liên kết trồng, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ chuối. Công ty TNHH Nông sản Viba thực hiện việc kết nối thị trường và định hướng cho HTX cách làm, cách trồng để đáp ứng đúng theo thị hiếu của người tiêu dùng.

Từ đó tới nay, Viba Food đã hợp tác cùng nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất trên cả nước với hơn 100ha Farm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Công ty có xưởng và nhà máy sản xuất hiện đại với công suất hơn 1.200 tấn chuối/năm; hơn 1.000 tấn sản phẩm nông sản đông lạnh các loại, như: Khoai sọ, khoai môn, dọc mùng, sắn, sấu, lạc... và trái cây đông lạnh (bơ, xoài, mãng cầu, dâu tây, chanh leo, mía, dứa). Quá trình sản xuất chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Với sự dẫn dắt, điều hành của anh Đức, Viba Food ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường. Hiện nay, chuối và sản phẩm nông sản đông lạnh của doanh nghiệp đang phân phối cho hơn 2.000 khách hàng là hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc; hơn 1.000 quán cafe, nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt, chuối Viba đã xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc...

Những nỗ lực áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, chế biến chuối và các nông sản khác đã giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị, chất lượng sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Giai đoạn 2020 – 2025, anh Trần Trung Đức được tặng nhiều phần thưởng do có những đóng góp cho sự phát triển bền vững môi trường, vì nền nông nghiệp sạch và vì sức khoẻ cộng đồng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; giải thưởng Lương Định Của và có dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020; Điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 cấp tỉnh.

Bùi Minh


Bùi Minh

