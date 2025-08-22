“Tiếng chuông bình yên” nơi xứ đạo

Mỗi tối, khi kim đồng hồ chỉ 22h30’, tiếng chuông từ nhà thờ giáo họ Đồi Cả và giáo họ Đồi Sỳ xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ lại ngân vang. Không phải tiếng chuông báo việc trọng đại của làng xóm, cũng chẳng phải lời gọi chung tới nhà thờ. Đó là tiếng chuông báo hiệu bình yên, nhắc nhở mọi người tạm gác công việc, tắt đèn đi nghỉ, ai còn ngoài đường thì nhanh chóng trở về nhà...

Giáo họ Đồi Cả xã Nhân Nghĩa trong cuộc sống yên bình

Từ vùng đất nhiều phức tạp về ANTT

“Tiếng chuông nhà thờ gióng lên như đã thành thông lệ, ăn sâu vào nếp sống, khiến người dân ý thức hơn về giờ giấc, giữ được sự yên tĩnh và an ninh trật tự” - Đại úy Đặng Văn Thân - Phó Trưởng Công an xã Nhân Nghĩa, chia sẻ.

Xã Nhân Nghĩa ngày nay được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã vùng Mường Vó của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), gồm Văn Sơn, Nhân Nghĩa và Mỹ Thành. Đây là vùng tập trung sinh sống của đồng bào công giáo. Cả xã hiện có hơn 2.200 giáo dân, chiếm khoảng 13% dân số toàn xã. Giáo dân sinh hoạt tôn giáo tại 2 giáo xứ Mường Cắt và Mường Riệc. Trong đó, giáo sứ Mường Riệc gồm 2 giáo họ Đồi Sỳ và Đồi Cả thuộc 2 xóm Sỳ và xóm Đồi Cả. Xóm Sỳ 100% người dân theo đạo công giáo, còn ở xóm Đồi Cả có khoảng 97% người dân theo đạo công giáo.

Thiếu tá Bùi Văn Hòa - Trưởng Công an xã (giữa) và các cán bộ Công an xã Nhân Nghĩa trao đổi với quần chúng Nhân dân về công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

Thiếu tá Bùi Văn Hòa - Trưởng Công an xã Nhân Nghĩa cho biết: Trước năm 2020 khu vực này từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Tội phạm và tệ nạn ma túy là những vấn đề nổi cộm. Kèm theo đó là tình trạng bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, khiến tình hình ANTT thường xuyên tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trong bối cảnh đó, Công an xã đã đề xuất xây dựng mô hình “Tiếng chuông bình yên”. Ý tưởng mượn hình tượng tiếng chuông nhà thờ vốn quen thuộc, gần gũi và thiêng liêng với giáo dân làm tín hiệu nhắc nhở cộng đồng về nếp sống văn minh, an toàn, được cấp ủy, chính quyền và các chức sắc, chức việc tôn giáo hưởng ứng mạnh mẽ. Mô hình được xây dựng đầu tiên tại giáo họ Đồi Cả đã nhanh chóng chứng tỏ hiệu quả, lan tỏa sang giáo họ xóm Sỳ và giáo xứ Mường Cắt. Tại đây, các vị linh mục cùng Ban hành giáo địa phương tham gia lồng ghép nội dung mô hình vào các buổi giảng đạo.

Bà Bùi Thị Hin chia sẻ với phóng viên: “Mỗi khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên lúc 22h30’, mọi người đều tắt đèn đi ngủ”

Bà Bùi Thị Hin, thành viên Ban hành giáo giáo họ Đồi Cả chia sẻ: Khi tiếng chuông ngân lên, người dân chúng tôi sắp xếp công việc, tắt đèn đi ngủ. Nếu ai còn ở ngoài đường thì cũng lập tức về nhà. Từ khi thực hiện mô hình, chúng tôi hình thành nếp sống mới. Con cháu cũng có ý thức hơn trong việc phân bổ thời gian học tập, không còn tình trạng thức khuya vô bổ. Không chỉ vậy, khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên vào thời điểm 22h30’ hàng ngày nó không chỉ là tín hiệu giờ giấc, mà còn là “lời nhắc” đầy tính giáo dục. Nhiều thanh niên trước kia thường tụ tập hát hò, nhậu nhẹt tới khuya, thậm chí gây rối trật tự, nay đã dần thay đổi.

Anh Quách Văn Tiến, Tổ trưởng tổ Bảo vệ an ninh cơ sở xóm Đồi Cả cho biết thêm: Giờ trên địa bàn không còn cảnh thanh niên tụ tập đến đêm khuya gây ồn ào, hay phóng xe ầm ĩ ngoài đường. Thanh niên được gia đình, các vị Linh mục, Ban hành giáo và lực lượng Công an tuyên truyền, ai cũng tự giác tuân thủ.

Lan tỏa giá trị “sống tốt đời, đẹp đạo”

Đến nay, mô hình đã được triển khai đồng bộ đến 100% hộ dân trong toàn xã. Không chỉ giáo dân mà cả những hộ không theo đạo cũng hưởng ứng. Tiếng chuông đã trở thành “tín hiệu” trong quản lý cộng đồng. Góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tự giác của mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các mô hình bảo đảm an ninh trật tự được triển khai rộng khắp đến các khu dân cư và mọi người dân trên địa bàn xã Nhân Nghĩa

Thực tế cho thấy, kể từ khi mô hình được thành lập, đi vào vận hành, tình hình ANTT ở Nhân Nghĩa có chuyển biến rõ rệt. Các vụ việc gây mất trật tự công cộng giảm hẳn, số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến ma túy, trộm cắp cũng giảm đáng kể. Theo thông tin từ Công an xã Nhân Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2025 số vụ việc liên quan đến tội phạm giảm mạnh so với thời gian liền kề trước đó. Nhiều tin báo từ người dân được gửi đến giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Mới nhất, vào đầu tháng 8/2025 trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã đã gọi hỏi, giáo dục 19 đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đã được ngăn chặn từ thông tin do chính quần chúng cung cấp. Không dừng ở việc duy trì ANTT, “Tiếng chuông bình yên” còn góp phần xây dựng một nếp sống văn minh, nâng cao niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và sự đồng hành của lực lượng Công an. Các nội dung quy ước của mô hình cũng được lồng ghép trong lời giảng của các vị Linh mục, khiến giáo dân thấm nhuần hơn tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, tạo sự đồng thuận xã hội.

Nhà thờ giáo họ Đồi Cả, xã Nhân Nghĩa

Tiếng chuông bình yên ở xã Nhân Nghĩa không chỉ là tiếng chuông báo ngủ, mà nó đã trở thành biểu tượng của ý thức, của sự đoàn kết cộng đồng. Đây là cách làm sáng tạo, có thể nhân rộng trong cộng đồng nói chung và ở nhiều vùng đồng bào công giáo khác nói riêng. Với sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, mô hình này đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá rất cao trong phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ ở địa phương. Thông qua mô hình đã góp phần dựng xây một cộng đồng, giáo xứ an toàn, nghĩa tình và đoàn kết đồng thời gợi mở thêm cách làm hay cho công tác dân vận tại các địa phương.

Mạnh Hùng