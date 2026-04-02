Tiếp nhận cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng

Ngày 1/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5111/UBND-KGVX về việc tiếp nhận cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng.

Trụ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (cũ).

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ khẩn trương tiếp nhận nguyên trạng, phân công công tác cho 29 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (theo danh sách đã ký xác nhận kèm theo Biên bản làm việc ngày 31/3/2026 giữa Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, ông Quản Trọng Lan - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng).

Đồng thời, giao ông Quản Trọng Lan có trách nhiệm bàn giao hồ sơ gốc của các trường hợp là giáo viên, nhân viên thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng và các tài liệu liên quan cho Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ để kiểm tra, lưu giữ, bảo quản theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 2/4/2026.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, đề nghị Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động tại đơn vị. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 7/4/2026.

Đối với Sở Nội vụ, được giao chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ việc tiếp nhận, bố trí việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (trước sáp nhập) theo quy định; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có); tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 ngày 3/4/2026.

Hiền Mai