Tiếp tục phát sinh 2 xã mới có ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi

{title}
{publish}
{head}
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 26/7, toàn tỉnh còn 68 xã, phường có ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, phát sinh thêm 2 xã mới so với ngày 25/7 là Bình Xuyên và Đạo Trù.
Cán bộ thuộc tổ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP tại xã Quảng Yên.
Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 70 xã, phường, trong đó có 2 xã là Cao Sơn và Xuân Đài đã hết dịch; Tổng số hộ có lợn mắc bệnh gần 1.400 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 13.700 con.
Đã công bố dịch tại 26 xã, trong đó Phú Thọ cũ có 4 xã (Tân Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Hiền Lương), Hòa Bình cũ có 22 xã (Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng, Mai Hạ, Yên Phú).
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tiếp tục cấp bổ sung hóa chất cho các xã nhằm đảm bảo khử trùng tiêu độc tại các ổ dịch và các khu vực chông lấp, tổng số hóa chất đã cấp là 14.078 lít từ nguồn của tỉnh.
Hiện nay, các xã đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm khống chế, hạn chế đến mức tối đa việc lây lan dịch bệnh như xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng.
Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận huyển, giết mổ lợn trái quy định...
Quân Lâm
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)...
baophutho.vn Thông tin Hội Đồng tiền lương quốc gia chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 ở mức 7,2% đã mang lại niềm vui, đáp ứng niềm...
baophutho.vn Được sáp nhập từ 3 xã Xuân Đài, Kim Thượng và Xuân Sơn (huyện Tân Sơn cũ), Xuân Đài là xã đặc biệt khó khăn với diện tích rộng 209,592km2, dân...
baophutho.vn Từ ngày 21-24/7/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, gây thiệt hại về người,...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản toàn tỉnh còn 66 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày,...
baophutho.vn Xã Bình Xuyên được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên cở sở hợp nhất ba đơn vị hành chính: xã Thiện Kế, xã Hương Sơn và thị trấn...