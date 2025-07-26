Kinh tế
Tiếp tục phát sinh 2 xã mới có ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 26/7, toàn tỉnh còn 68 xã, phường có ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, phát sinh thêm 2 xã mới so với ngày 25/7 là Bình Xuyên và Đạo Trù.

Cán bộ thuộc tổ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP tại xã Quảng Yên.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 70 xã, phường, trong đó có 2 xã là Cao Sơn và Xuân Đài đã hết dịch; Tổng số hộ có lợn mắc bệnh gần 1.400 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 13.700 con.

Đã công bố dịch tại 26 xã, trong đó Phú Thọ cũ có 4 xã (Tân Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Hiền Lương), Hòa Bình cũ có 22 xã (Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng, Mai Hạ, Yên Phú).

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tiếp tục cấp bổ sung hóa chất cho các xã nhằm đảm bảo khử trùng tiêu độc tại các ổ dịch và các khu vực chông lấp, tổng số hóa chất đã cấp là 14.078 lít từ nguồn của tỉnh.

Hiện nay, các xã đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm khống chế, hạn chế đến mức tối đa việc lây lan dịch bệnh như xử lý ổ dịch đúng quy định, giám sát chặt chẽ các ổ dịch đã phát sinh để khống chế, không để dịch lây lan diện rộng.

Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật, không để việc tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Tổ chức quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời phối hợp với chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi buôn bán, vận huyển, giết mổ lợn trái quy định...

Quân Lâm


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Ô nhiễm môi trường Hóa chất Tiêu hủy Ổ dịch Đúng quy trình Khống chế Chăn nuôi Dịch tả lợn Châu Phi
